Bitcoin | dopo ' mercoledì nero' viaggia intorno ai 40 mila dollari

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) -un '' durante il quale ilè sceso fino a 30.201, la regina delle criptovalute si colloca oggiai 40. Il, infatti, si attesta attualmente a 40.017, in progressione del 2,36%. In una settimana Coinmarketcap calcola che le critpovalute hanno perso 1.000 miliardi didi capitalizzazione sull'onda delle dichiarazioni del fondatore di Tesla, Elon Musk che lo scorso 12 maggio ha annunciato che il suo gruppo non avrebbe più accettato pagamenti inche ieri la Cina ha annunciato che avrebbe vietato agli istituti bancari e alle società finanziarie di ...

...essere interpretata come l'inizio di un'ostilità regolamentare diffusaavvertimenti di diversi banchieri centrali. SPY FINANZA/ L'ultima vittoria della Cina sugli Usa Le quotazioni dei...... facendo intuire che Tesla avrebbe potuto disfarsi delle sue detenzioni di. Sapete invece ... Ma ancora più strano il fatto che,aver direttamente chiamato in causa la Russia per quel ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Dopo un 'mercoledì nero' durante il quale il bitcoin è sceso fino a 30.201 dollari, la regina delle criptovalute si ...Quali prospettive per il Bitcoin? Secondo questo esperto del settore BTC potrebbe presto inaugurare un nuovo trend rialzista e superare entro un anno quota 250.000 dollari.