Bitcoin & Co. Racconto del mercoledì nero e dei tweet da panic selling (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 19 maggio 2021 passerà alla storia come una delle peggiori sedute intraday per il mercato delle criptovalute. Il comparto ha perso 400 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 19 maggio 2021 passerà alla storia come una delle peggiori sedute intraday per il mercato delle criptovalute. Il comparto ha perso 400 miliardi

Advertising

sole24ore : Il #Bitcoin crolla e tocca il minimo a 30.600 dollari. In Aprile era arrivato a 64.000 - sole24ore : Criptovalute giù dopo lo stop della Cina. Dai massimi di aprile persi 1.000 miliardi - sole24ore : Le #criptovalute ricordano lo schema Ponzi, o lo chiamiamo Pippo? | Post di @francelenzi | via @econopoly24 #econ24… - GoodMorningIT : Israele, la tregua è lontana | L’Ue apre ai turisti vaccinati | Pfizer anche per i ragazzi | Il tonfo record del Bi… - joseadss : RT @TCommodity: La frenata del titolo Tesla e del bitcoin (a proposito, notate la correlazione tra i due asset?) evidenzia come il mercato… -