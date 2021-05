Biomutant ha prestazioni migliori su Xbox Series X: su PS5 solo a 1080p invece che in 4K (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi sono stati pubblicati dei video che mostrano alcuni minuti di gameplay di Biomutant che hanno fatto sorgere dubbi in molti giocatori. Il filmato riguardante le prestazioni su Playstation 5 inizia infatti con un disclaimer, che tradotto recita: "Con questa build, l'opzione per il 4K nativo su PlayStation è stata disabilitata per motivi di stabilità e prestazioni". Continua: "Quello che vedete qui è 1080p a 60 frame-per-secondo upscalato a 4K a 60 frame-per-secondo. Rimarrà disattivato anche per la versione di rilascio". Il problema è che lo stesso tipo di video è stato pubblicato anche per la versione che arriverà su Xbox Series X, che invece non aveva nessun disclaimer, e a differenza di quella per la console Sony funziona benissimo in 4K. Riportiamo qui i due ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi sono stati pubblicati dei video che mostrano alcuni minuti di gameplay diche hanno fatto sorgere dubbi in molti giocatori. Il filmato riguardante lesu Playstation 5 inizia infatti con un disclaimer, che tradotto recita: "Con questa build, l'opzione per il 4K nativo su PlayStation è stata disabilitata per motivi di stabilità e". Continua: "Quello che vedete qui èa 60 frame-per-secondo upscalato a 4K a 60 frame-per-secondo. Rimarrà disattivato anche per la versione di rilascio". Il problema è che lo stesso tipo di video è stato pubblicato anche per la versione che arriverà suX, chenon aveva nessun disclaimer, e a differenza di quella per la console Sony funziona benissimo in 4K. Riportiamo qui i due ...

