Binotto: 'La nuova Ferrari già in fase avanzata: il 2022 è la vera sfida da non perdere' (Di giovedì 20 maggio 2021) già battaglia sull'asfalto di Montecarlo, con la Ferrari che si è fatta vedere in mezzo a Red Bull e Mercedes, grazie a un Carlos Sainz subito a suo agio fra i guard - rail del Principato. Mentre l'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 maggio 2021) già battaglia sull'asfalto di Montecarlo, con lache si è fatta vedere in mezzo a Red Bull e Mercedes, grazie a un Carlos Sainz subito a suo agio fra i guard - rail del Principato. Mentre l'...

Advertising

genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: #F1 #Binotto: 'La nuova #Ferrari già in fase avanzata: il #2022 è la #sfida da non perdere' - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #F1 #Binotto: 'La nuova #Ferrari già in fase avanzata: il #2022 è la #sfida da non perdere' - Gazzetta_it : #F1 #Binotto: 'La nuova #Ferrari già in fase avanzata: il #2022 è la #sfida da non perdere' -