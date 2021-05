Bianchi porta in Cdm la stabilizzazione dei precari della scuola, M5S frena (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel Consiglio dei ministri che deve varare il decreto Sostegni bis si è accesa la discussione anche sulla “procedura urgente e transitoria di reclutamento” dei precari della scuola. Quella voluta fortemente dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che garantirebbe ai supplenti la possibilità di entrare di ruolo solo in base ai titoli e agli anni di servizio senza passare per un concorso. Un modo per mettere una toppa alle tante, troppe cattedre scoperte, secondo il ministero di viale Trastevere, “una sanatoria” come l’ha bollata Sabino Cassese. L’opinione del giurista è la stessa del Movimento 5 stelle, che più di ogni altro partito di maggioranza si oppone a questa eventualità. “L’ennesima maxi-sanatoria dei precari della scuola in arrivo è uno schiaffo ai ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel Consiglio dei ministri che deve varare il decreto Sostegni bis si è accesa la discussione anche sulla “procedura urgente e transitoria di reclutamento” dei. Quella voluta fortemente dal ministro dell’Istruzione Patrizio, che garantirebbe ai supplenti la possibilità di entrare di ruolo solo in base ai titoli e agli anni di servizio senza passare per un concorso. Un modo per mettere una toppa alle tante, troppe cattedre scoperte, secondo il ministero di viale Trastevere, “una sanatoria” come l’ha bollata Sabino Cassese. L’opinione del giurista è la stessa del Movimento 5 stelle, che più di ogni altro partito di maggioranza si oppone a questa eventualità. “L’ennesima maxi-sanatoria deiin arrivo è uno schiaffo ai ...

