Advertising

leggoit : #Berlusconi è «gravemente malato», stralcio al processo. E il centrodestra è orfano di Silvio - angimal1 : @Antonio_Tajani Berlusconi è gravemente ammalato, tralasciando il suo curriculum, non sarebbe comunque il candidato ideale per il Quirinale - peterkama : il pm al processo : berlusconi gravemente malato #corsera - mignoloeprof : RT @PietroLodi4: 'Crediamo fermamente che Berlusconi sia gravemente malato e soffra di una grave malattia. E' quanto dimostrano i certifica… - infoitinterno : Berlusconi, legale: 'Debilitato e costantemente monitorato a casa'. Il Pm: 'E' gravemente malato' -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi gravemente

Ora che la leadership non è più in mano a, il centrodestra - per dirla brutalmente - non esiste più. Senza la sua mediazione e la sua capacità di aggregare, Lega e Fratelli d'Italia fanno ...Quanto alle considerazioni del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che oggi in aula ha detto senza mezzi termini che "malato", secondo l'avvocato Cecconi il magistrato "...Sballottati in giro per il Mediterraneo a tre ore di distanza dal porto di Palermo, per i 414 migranti a bordo della Sea Eye 4 l'odissea non è finita. L'articolo I 414 migranti, con 150 minori a bordo ...Il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo ad un’interrogazione alla Camera, ha sottolineato come vaccinare i giovani sia strategico ed essenziale per la riapertura in sicurezza del prossi ...