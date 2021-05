Bergamo | un “lenzuolo contro la mafia” alla Biblioteca Tiraboschi

(Di giovedì 20 maggio 2021) In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui furono barbaramente uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i membri della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, il Comune diaderisce all’iniziativa della Fondazione Giovanni Falcone espondendo, a partire da oggi 20 maggio, sulla facciata della, uncon l’immagine di Falcone e Borsellino. Non potendo effettuare cortei o manifestazioni, la Fondazione ha chiesto infatti alle principali città italiane di aderirecampagna in memoria delle vittime dellaattraverso l’affissione in un luogo della città del grandedove sono ritratti i due magistrati, un’immagine forte che vuole rappresentare ...

Per il 29esimo anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992 — in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i membri della scorta Antonio Montinaro, Rocco ...Le città come luoghi di memoria, espressioni di una nuova geografia della responsabilità, avamposti per la tutela della legalità: è l'idea da cui nasce #unlenzuolocontrolamafia, un progetto volto a se ...