Belgio, il Rambo anti-lockdown ricercato da centinaia di poliziotti (Di giovedì 20 maggio 2021) Bruxelles, 20 mag – Le forze speciali tedesche e olandesi oggi si sono unite alla caccia di un “Rambo anti-lockdown” che è svanito in una foresta dopo aver promesso di combattere fino alla morte contro i virologi che ci hanno “portato via tutto”. Belgio, il Rambo anti-lockdown in fuga Il “Rambo” in questione è il caporale Jurgen Conings, 46 anni, che lunedì ha disertato la sua caserma. E’ armato di quattro lanciarazzi, una mitragliatrice e una pistolae ha minacciato Marc Van Ranst, il medico che ha guidato la risposta belga alla crisi del coronavirus. centinaia di soldati e agenti alle sue costole Sono 400 i soldati e gli agenti di polizia belgi armati di fucili d’assalto si schierati nella foresta di Hoge Kempen, nell’estremo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Bruxelles, 20 mag – Le forze speciali tedesche e olandesi oggi si sono unite alla caccia di un “” che è svanito in una foresta dopo aver promesso di combattere fino alla morte contro i virologi che ci hanno “portato via tutto”., ilin fuga Il “” in questione è il caporale Jurgen Conings, 46 anni, che lunedì ha disertato la sua caserma. E’ armato di quattro lanciarazzi, una mitragliatrice e una pistolae ha minacciato Marc Van Ranst, il medico che ha guidato la risposta belga alla crisi del coronavirus.di soldati e agenti alle sue costole Sono 400 i soldati e gli agenti di polizia belgi armati di fucili d’assalto si schierati nella foresta di Hoge Kempen, nell’estremo ...

