Belen Rodriguez, la FOTO dall’alto toglie il fiato: che sogno! FOTO (Di giovedì 20 maggio 2021) Belen Rodriguez appare sullo schermo del profilo personale di Instagram con una FOTO dall’altro, in bianco e nero. Spazio all’eleganza e sensualità. È tutta una questione di prospettive. Un mantra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 20 maggio 2021)appare sullo schermo del profilo personale di Instagram con unadall’altro, in bianco e nero. Spazio all’eleganza e sensualità. È tutta una questione di prospettive. Un mantra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

infoitcultura : Cecilia Rodriguez, frecciatina agli ex di Belen: «Con molti dei suoi fidanzati avevo ansia» - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, l'ok per il nuovo cognato ma la frecciatina agli ex fidanzati di Belen - infoitcultura : Belen Rodriguez: la frecciatina di Cecilia agli ex della sorella Belen e Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez al na… - infoitcultura : “Che favola che sei” Belen Rodriguez divina in spiaggia. la FOTO disarmante - infoitcultura : Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez preferisce Antonino Spinalbese a Stefano De Martino: la stoccata velata -