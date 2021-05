Beautiful | anticipazioni americane | LIAM confessa a HOPE una terribile verità!

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle attuali puntatedi, prosegue l’agonia emotiva diSpencer, costretto a mascherare il proprio senso di colpa per la morte di Vinny Walker, rimasto ucciso dopo essere stato investito accidentalmente dal ragazzo, alla guida dell’auto di suo padre Bill. Leggi anche:puntata di giovedì 20 maggio 2021 L’editore, come più volte vi abbiamo riportato, ha approfittato dello svenimento del figlio alla vista dell’ultimo respiro di Vinny per portare viae cancellare la loro presenza sul luogo dell’impatto. L’operazione, tuttavia, non ha evitato che il vicecapo Baker volgesse lo sguardo proprio verso gli Spencer, ipotizzando che la morte di Vinny non sia stato un incidente di un pirata della strada ma magari un volontario atto omicida. ...