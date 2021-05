Beach volley, World Tour 2021 Sofia1. Azzurri fuori nelle qualificazioni del primo torneo bulgaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Nessuna delle due coppie italiani presenti a Sofia, nel primo di quattro appuntamenti a 1 stella di Sofia, riesce a superare l’ostacolo qualificazioni e dunque non ci sarnano coppie italiane nel main draw. In campo maschile Dal Corso/Marchetto incappano subito in una coppia rognosa, composta dagli austriaci Schnetzer/Petutschnig. nel primo set gli Azzurri si illudono di poter vincere aggiudicandosi con il punteggio di 21-19. La reazione degli austriaci non si fa attendere e Schnetzer/Petutschnig pareggiano il conto con il punteggio di 21-15. Tie break tiratissimo, soluzione ai vantaggi e successo degli austriaci che estromettono gli italiani dal torneo. In campo femminile era partita bene l’avventura di Bianchin/Scampoli che si sono imposte con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-7) sulle padrone di casa ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Nessuna delle due coppie italiani presenti a Sofia, neldi quattro appuntamenti a 1 stella di Sofia, riesce a superare l’ostacoloe dunque non ci sarnano coppie italiane nel main draw. In campo maschile Dal Corso/Marchetto incappano subito in una coppia rognosa, composta dagli austriaci Schnetzer/Petutschnig. nelset glisi illudono di poter vincere aggiudicandosi con il punteggio di 21-19. La reazione degli austriaci non si fa attendere e Schnetzer/Petutschnig pareggiano il conto con il punteggio di 21-15. Tie break tiratissimo, soluzione ai vantaggi e successo degli austriaci che estromettono gli italiani dal. In campo femminile era partita bene l’avventura di Bianchin/Scampoli che si sono imposte con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-7) sulle padrone di casa ...

Advertising

KazomTutan : Stasera bel match di beach volley in quel di pode, dimostro ancora una volta di non essere capace di fare il bagher ??????? - auryxrainberry : @imdesy__ mo ti lancio tipo palla da beach Volley - BiroPelikan : Il neo ambientalista e' colui che fino a ieri andava a giocare a beach volley a S.Domingo e ora parla di km zero a… - APalmiers : @TheWalr02066802 @EsercitoCrucian Si chiama calcio, altrimenti giochi a beach volley... è così dagli amatori alla s… - bluecornflowerr : mi sono appena iscritta a un torneo di beach volley così a caso -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley World Tour 1 stella Sofia: eliminate le coppie azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin Beach Volley

World Tour 1 stella Sofia: le coppie azzurre in campo In Aggiornamento: Dopo la conclusione dei Campionati Europei Under 22, un nuovo appuntamento attende le giovani coppie azzurre di beach volley. Da oggi giovedì 20 a domenica 23 maggio infatti, è in programma il torneo 1 stella del FIVB Word Tour di Sofia (Bulgaria). Ai nastri di partenza del tabellone femminile c'è la coppia ...

Beach Volley, a Cesenatico si è fatta la storia - LivingCesenatico.it Livingcesenatico Beach volley, World Tour 2021 Sofia1. Azzurri fuori nelle qualificazioni del primo torneo bulgaro Nessuna delle due coppie italiani presenti a Sofia, nel primo di quattro appuntamenti a 1 stella di Sofia, riesce a superare l'ostacolo qualificazioni e dunque non ci sarnano coppie italiane nel main ...

Due coppie italiane al Torneo di Sofia Da oggi a domenica 23 maggio protagonisti Scampoli/Bianchin in campo femminile e Marchetto/Dal Corso nelle qualificazioni maschili ...

Claudia Scampoli e Margherita BianchinIn Aggiornamento: Dopo la conclusione dei Campionati Europei Under 22, un nuovo appuntamento attende le giovani coppie azzurre di. Da oggi giovedì 20 a domenica 23 maggio infatti, è in programma il torneo 1 stella del FIVB Word Tour di Sofia (Bulgaria). Ai nastri di partenza del tabellone femminile c'è la coppia ...Nessuna delle due coppie italiani presenti a Sofia, nel primo di quattro appuntamenti a 1 stella di Sofia, riesce a superare l'ostacolo qualificazioni e dunque non ci sarnano coppie italiane nel main ...Da oggi a domenica 23 maggio protagonisti Scampoli/Bianchin in campo femminile e Marchetto/Dal Corso nelle qualificazioni maschili ...