Beach Soccer | convocati per collegiale Viareggio in vista di Europeo e Mondiale

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo circa un anno e mezzo di stop a causa della pandemia, ricominciano le attività della Nazionale italiana di. Il tecnico Emiliano del Duca ha diramato la lista dei 20 giocatoriper lo stage che si terrà adal 24 al 29 maggio. Si tratta di una tappa molto importante indelle qualificazioni agli Europei che si giocheranno a Nazaré, in Portogallo, dal 16 al 20 giugno, seguite a ruota dalle qualificazioni Mondiali dal 24 giugno al 4 luglio. Ilverrà poi replicato sempre adall’8 al 13 giugno. Si ricordano anche le fasi finali degli Europei e dei Mondiali: dall’8 al 12 settembre in Portogallo per quanto riguarda la competizione continentale, mentre i Mondiali andranno in scena dal 19 al 29 agosto a Mosca. Ecco ...

Advertising

LameziaInforma : Convocati la prossima settimana a Viareggio dalla nazionale di beach soccer anche giocatori di Sambiase e Promosport - SettimanaS : GENOVA BEACH SOCCER Le prime parole di Mister Salvatore Mango - Pavelfloyd : @FrancisJUnder12 A beach soccer è fortissimo - Lazio_TV : BEACH SOCCER: RESI NOTI GLI ORGANICI. CI SONO ANCHE TERRACINA E NETTUNO (VIDEO). - cataniabeach : ????Dario Ramacciotti, nuovo tesserato del Caffè Lo Re Catania Beach Soccer ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Beach Soccer

NazionaleVerso Europeo e Mondiale: Del Duca convoca 20 Azzurri per uno stage a Viareggio Dal 24 al 29 maggio 20 giocatori in Versilia per preparare la qualificazione europea, in Portogallo dal 16 ...Si, come quella di Copacabana, la famosissima spiaggia di Rio de Janeiro dove gli unici manufatti che punteggiano i 6 chilometri di sabbia bianca sono campi davolley,, e ...La spiaggia dello sport inizia a prendere forma. E potrebbe diventare presto la ’casa’ del Pisa Beach Soccer. Sorgerà sulla spiaggia libera n. 2 appena assegnata alla Pubblica Assistenza. Un percorso ..."O capitano! Mio capitano!". La famosa poesia di Walt Whitman, celebralmente ripresa anche nel film “L’attimo fuggente“, è il modo migliore per annunciare la conferma di Simone Marinai al Viareggio, d ...