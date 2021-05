Bayern Monaco | il saluto di Boateng | “Ho bisogno di nuove sfide”

Advertising

FcInterNewsit : Marca - Pronto mini-torneo estivo di lusso: protagoniste Real Madrid, Inter e Bayern Monaco - sportli26181512 : Bayern, Nagelsmann saluta il Lipsia: 'Addii mai belli ma...' VIDEO: Il prossimo allenatore del Bayern Monaco, Nagel… - sportli26181512 : Bayern Monaco: retroscena su Hernandez: Secondo la Bild lo scorso anno il Paris Saint-Germain si era...… - cechi66 : @FabioCasalucci @eSseTiGiA @_Morik92_ Veramente DC è stato acquistato per 30 milioni dal Bayern Monaco - CarloAl87550029 : @irepoc85 Onestamente mi viene da sorridere nel vedervi così terrorizzati dall’Atalanta. Fosse il Manchester City o… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Commenta per primo Il prossimo allenatore del, Nagelsmann saluta il Lipsia: 'Gli addii non sono mai belli, anche se...'.Commenta per primo Secondo la Bild lo scorso anno il Paris Saint - Germain si era mosso per Lucas Hernandez, difensore francese classe 1996, in scadenza nel 2024 con il, ma il club tedesco ha fermato sul nascere ogni tipo di trattativa.Il tecnico della nazionale ha chiamato 30 giocatori, tra cui verranno scelti i 26 per Euro 2020. C'è anche un altro ex interista ...Il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng attraverso i canali ufficiali ha voluto salutare il club dopo dieci anni di militanza: “Sono incredibilmente orgoglioso di essere diventato parte della st ...