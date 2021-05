«Basta vendere armi Usa a Israele». Sanders fa proseliti tra i senatori dem (Di giovedì 20 maggio 2021) Bernie Sanders ha presentato una risoluzione per bloccare una vendita pianificata di armi a Israele per 735 milioni di dollari. «In un momento in cui le bombe prodotte dagli Usa stanno devastando Gaza e uccidendo donne e bambini, non possiamo semplicemente lasciare che un’altra enorme vendita di armi vada avanti senza nemmeno un dibattito al Congresso – ha dichiarato Sanders – Credo che gli Stati uniti debbano aiutare ad aprire la strada a un futuro pacifico e prospero sia per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Bernieha presentato una risoluzione per bloccare una vendita pianificata diper 735 milioni di dollari. «In un momento in cui le bombe prodotte dagli Usa stanno devastando Gaza e uccidendo donne e bambini, non possiamo semplicemente lasciare che un’altra enorme vendita divada avanti senza nemmeno un dibattito al Congresso – ha dichiarato– Credo che gli Stati uniti debbano aiutare ad aprire la strada a un futuro pacifico e prospero sia per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

pol_giorg : @laura_ceruti @Basta__Poco Se hai tante proprietà immobiliari ma non riesci a pagarci le tasse puoi sempre vendere,… - soupetta : Letteralmente non mi frega che sia una ragazza bi e altro, è una cosa che criticano TUTTI su internet Basta essere… - marilenagasbar1 : RT @Sabry26041: @uominiedonne Sempre a tirare in mezzo Isabella …. Basta …… lei ha classe da vendere #uominiedonne - Sc34Sara : @Gianlu22222 Semplicemente lei ha solo il concetto di ballerina televisiva, quale è stata lei... bella, che si sa v… - Sabry26041 : @uominiedonne Sempre a tirare in mezzo Isabella …. Basta …… lei ha classe da vendere #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Basta vendere Benvenuti nell'età dell'eccellenza: l'intervista a Mauro Porcini Per vendere, basta aprire un e - commerce. Tutto quello che prima era un impedimento per l'ingresso di un nuovo prodotto sul mercato, oggi si sta sgretolando. E questo significa che anche i piccoli ...

De Rossi, il post commovente dell'amico Marco Giallini: 'Per me è finita' Basta, per me è 'finita' ' . La Roma da oggi ha uno in meno che 'soffre' (calcisticamente parlando) ...con il cuore! - continua Giallini - Ciao Daniele! Io lo so che tu il cuore ce l'hai da vendere. ...

Laura Catering: 45 anni di passione e materie prime di qualità. Intervista al titolare Rubens Ghilardi Ristorazione Italiana Magazine Peraprire un e - commerce. Tutto quello che prima era un impedimento per l'ingresso di un nuovo prodotto sul mercato, oggi si sta sgretolando. E questo significa che anche i piccoli ..., per me è 'finita' ' . La Roma da oggi ha uno in meno che 'soffre' (calcisticamente parlando) ...con il cuore! - continua Giallini - Ciao Daniele! Io lo so che tu il cuore ce l'hai da. ...