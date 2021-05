Basta la prima dose per entrare gratis alla Cineteca Milano Meet | dal 21 maggio al 2 giugno

Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 maggio 2021) Per sostenere la campagna vaccinale in atto nel nostro Paese, ognuno cerca di dare il proprio contributo. L’ultima, originale, iniziativa arriva d, che sorge oggi dove un tempo c’era lo Spazio Oberdan e la cui programmazione vede al centro il cinema europeo di qualità, con film per lar parte in anteitaliana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli. Leggi anche ›, entusiasmo per la riapertura dei cinema all’alba: al Beltrade è sold out Al cinemase vaccinati: l’inizativa adaLa sala della...