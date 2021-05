Basket Serie C Gold, la Miwa Energia vince in rimonta contro Angri (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una vittoria per la Miwa Energia Cestistica Benevento che ieri sera ha battuto Mondo Ausili Angri per 79-69. Inizio sprint degli ospiti che impongono dai primi secondi del match un ritmo importante alla gara. Perez e Balilli mattatori assoluti del primo quarto, con gli uomini di Annechiarico rimasti negli spogliatoi. A fine prima frazione il punteggio in favore dei Salernitani è di quelli che fa presagire un tranquillo mercoledì di paura per la Miwa. Per la precisione, il primo tempo finisce 6:19. Seconda frazione che comincia con lo stesso leit motiv della prima, con Capitan Chiavazzo e soci abili a sfruttare le molte lacune della difesa locale in fase di attacco ma sopratutto molto scaltri ad effettuare un pressione asfissiante, talvolta anche in raddoppio, riducendo ai minimi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una vittoria per laCestistica Benevento che ieri sera ha battuto Mondo Ausiliper 79-69. Inizio sprint degli ospiti che impongono dai primi secondi del match un ritmo importante alla gara. Perez e Balilli mattatori assoluti del primo quarto, con gli uomini di Annechiarico rimasti negli spogliatoi. A fine prima frazione il punteggio in favore dei Salernitani è di quelli che fa presagire un tranquillo mercoledì di paura per la. Per la precisione, il primo tempo finisce 6:19. Seconda frazione che comincia con lo stesso leit motiv della prima, con Capitan Chiavazzo e soci abili a sfruttare le molte lacune della difesa locale in fase di attacco ma sopratutto molto scaltri ad effettuare un pressione asfissiante, talvolta anche in raddoppio, riducendo ai minimi ...

