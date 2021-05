Bargiggia | “Preziosi intenzionato a chiudere con Ballardini | pronto Juric”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 maggio 2021) Avrebbe del clamoroso, se confermata dai fatti, la notizia lanciata da Paolosul suo portale. Davide, malgrado una stagione estremamente positiva al Genoa, sarebbe in procinto di essere – ancora una volta – esonerato. Al suo posto potrebbe tornare in rossoblu Ivan, anche lui esonerato in passato da. Si legge sul portale: “Un piccolo terremoto sembra siaa smuovere il mercato delle panchine. Se non ancora quelle dei top club, certamente quelle che riguardano la guida tecnica delle società di medio profilo. E, abbastanza clamoroso sembra lo scenario che riguarda la panchina del Genoa; nonostante un rinnovo automatico in caso di salvezza inserito nel contratto,sembra...