Barcellona, biennale pronto per Aguero: il Kun sarà tra i meno pagati (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Barcellona è vicino all’acquisto di Sergio Aguero a costo zero: il Kun firmerà un biennale a cifre inferiori rispetto a quasi tutti i suoi prossimi compagni di squadra Mancano poche settimane alla scadenza del contratto di Sergio Aguero con il Manchester City, poi l’argentino sarà liberò di firmare con la sua nuova squadra. Il Kun sembra a un passo dal Barcellona che avrebbe già pronto un biennale da fargli firmare, come mossa anche per convincere Leo Messi a restare. Come riportato da Cuatro, però, Aguero firmerà un contratto a cifre inferiori rispetto a tanti calciatori blaugrana: l’attaccante dovrebbe infatti percepire circa 5 milioni di euro a stagione, stipendio inferiore anche a quello di Braithwaite e di poco superiore a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilè vicino all’acquisto di Sergioa costo zero: il Kun firmerà una cifre inferiori rispetto a quasi tutti i suoi prossimi compagni di squadra Mancano poche settimane alla scadenza del contratto di Sergiocon il Manchester City, poi l’argentinoliberò di firmare con la sua nuova squadra. Il Kun sembra a un passo dalche avrebbe giàunda fargli firmare, come mossa anche per convincere Leo Messi a restare. Come riportato da Cuatro, però,firmerà un contratto a cifre inferiori rispetto a tanti calciatori blaugrana: l’attaccante dovrebbe infatti percepire circa 5 milioni di euro a stagione, stipendio inferiore anche a quello di Braithwaite e di poco superiore a ...

