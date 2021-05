Barcellona | basta Lautaro Martinez | i blaugrana puntano Morata

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ilnon punta più su: il clubavrebbe deciso di virare su Alvarose non dovesse restare alla Juve Ilpotrebbe tirarsi definitivamente fuori dalla corsa a, nel mirino del clubsoprattutto nella scorsa stagione. Il clubnon avrebbe i fondi necessari per dare l’assalto al ‘Toro’ (valutato almeno 80 milioni di euro dall’Inter) e starebbe virando su altri obiettivi. Tra questi – scrive El Mundo Deportivo – ci sarebbe in particolare lo juventino Alvaro, con il riscatto dello spagnolo in bilico dall’Atletico. In caso di ritorno a Madrid, senza il rinnovo quindi del prestito da parte della ‘Vecchia Signora’, il ...

Alvaro Morata e Alice Campello si raccontano in un'intervista a Grazia. Queste le parole dell'attaccante della Juventus: "I valori che ci uniscono sono ..."