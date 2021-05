Barcellona, arriva il prestito da 500 milioni per risanare i debiti (Di giovedì 20 maggio 2021) Barcellona, arriva il prestito per il club catalano che incassa 500 milioni per ripianare i debiti accumulati in questi anni. I dettagli. Il club catalano non sta vivendo un periodo facile, con la stagione che si sta per chiudere senza particolari emozioni. E soprattutto senza titoli da esporre in bacheca. Sfumati gli obiettivi Liga e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 maggio 2021)ilper il club catalano che incassa 500per ripianare iaccumulati in questi anni. I dettagli. Il club catalano non sta vivendo un periodo facile, con la stagione che si sta per chiudere senza particolari emozioni. E soprattutto senza titoli da esporre in bacheca. Sfumati gli obiettivi Liga e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

alicexsangiulia : RT @Eccall3: Io stamattina dovevo studiare ma in 10 minuti non si è capito più nulla -#sangiullarixmi mandato in tendenza - discussione ca… - mariann60059306 : RT @Eccall3: Io stamattina dovevo studiare ma in 10 minuti non si è capito più nulla -#sangiullarixmi mandato in tendenza - discussione ca… - Eccall3 : Io stamattina dovevo studiare ma in 10 minuti non si è capito più nulla -#sangiullarixmi mandato in tendenza - dis… - infoitsport : Barcellona Messi, situazione calda: intanto arriva un primato assoluto - startzai : RT @fusi79: #TalentGarden, piattaforma europea #networking e formazione #innovazione , continua la sua espansione internazionale in Europa… -