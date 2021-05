Banca Ifis gold partner Padiglione Venezia Biennale 2021: la bellezza vale oltre il 17% del PIL (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Un territorio che sviluppa bellezza genera valore economico, imprenditoriale e sociale. Lo spiega il Market Watch di Banca Ifis che, per la prima volta nella sua storia, è gold partner del Padiglione Venezia in occasione della 17esima Mostra Internazionale di Architettura. Dalla contaminazione tra due universi, l’arte e la finanza, nasce un progetto inedito: un’installazione artistica, curata dal giornalistaconduttore televisivo Emilio Casalini ed esposta al Padiglione Venezia, che rappresenta la mappa delle relazioni tra luoghi, attori e servizi che compongono l’ecosistema italiano della bellezza. “Banca Ifis crede nella cultura e nell’arte come asset strategici di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Un territorio che sviluppagenera valore economico, imprenditoriale e sociale. Lo spiega il Market Watch diche, per la prima volta nella sua storia, èdelin occasione della 17esima Mostra Internazionale di Architettura. Dalla contaminazione tra due universi, l’arte e la finanza, nasce un progetto inedito: un’installazione artistica, curata dal giornalistaconduttore televisivo Emilio Casalini ed esposta al, che rappresenta la mappa delle relazioni tra luoghi, attori e servizi che compongono l’ecosistema italiano della. “crede nella cultura e nell’arte come asset strategici di ...

Advertising

lamescolanza : Banca Ifis, il sistema economico della bellezza contribuisce al PIL italiano per oltre il 17%… - GenteVeneta : Banca Ifis e Biennale Architettura insieme. Lo studio: la bellezza vale il 17% del Pil - IvanFogliata : RT @inFinance_it: Banca illimity è appena nata e già vale in borsa 709 milioni, più di banca Ifis e poco meno di Creval. Probabilmente cont… - inFinance_it : Banca illimity è appena nata e già vale in borsa 709 milioni, più di banca Ifis e poco meno di Creval. Probabilment… - ih_community : Lavoro agile: quasi il 37% delle pmi lo permette, ma solo il 19% al Sud - -