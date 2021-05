Banca Ifis gold partner del Padiglione Venezia: quando l'arte incontra la finanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Un territorio che sviluppa bellezza genera valore economico, imprenditoriale e sociale. Lo spiega il Market Watch di Banca Ifis che, per la prima volta nella sua storia, è gold partner del Padiglione Venezia in occasione della 17esima Mostra Internazionale di Architettura. Dalla contaminazione tra due universi, l'arte e la finanza, nasce un progetto inedito: un'installazione artistica, curata dal giornalista-conduttore televisivo Emilio Casalini ed esposta al Padiglione Venezia, che rappresenta la mappa delle relazioni tra luoghi, attori e servizi che compongono l'ecosistema italiano della bellezza. «Banca Ifis crede nella cultura e nell'arte come asset strategici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Un territorio che sviluppa bellezza genera valore economico, imprenditoriale e sociale. Lo spiega il Market Watch diche, per la prima volta nella sua storia, èdelin occasione della 17esima Mostra Internazionale di Architettura. Dalla contaminazione tra due universi, l'e la, nasce un progetto inedito: un'installazione artistica, curata dal giornalista-conduttore televisivo Emilio Casalini ed esposta al, che rappresenta la mappa delle relazioni tra luoghi, attori e servizi che compongono l'ecosistema italiano della bellezza. «crede nella cultura e nell'come asset strategici di ...

