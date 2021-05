Banca Carige, Guido (CEO): “Business combination entro fine anno è alla portata” (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – “I tempi dell’M&A non sono scolpiti nella pietra ma l’obiettivo è avere entro l’estate una short list di possibili banche interessate per poi consolidare l’ipotesi di Business combination entro fine anno. La time line è ampiamente alla portata”. È quanto affermato da Francesco Guido, amministratore delegato di Banca Carige, in un’intervista a Class-CNBC. “Ci sono banche come MPS più grandi di Carige e credo che la sistemazione preventiva di un dossier come questo sarà utile per completare il quadro”, ha aggiunto Guido. “La Banca ha recuperato sul fronte sia della raccolta che degli impieghi e ha invertito la rotta con crescite ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – “I tempi dell’M&A non sono scolpiti nella pietra ma l’obiettivo è averel’estate una short list di possibili banche interessate per poi consolidare l’ipotesi di. La time line è ampiamente”. È quanto affermato da Francesco, amministratore delegato di, in un’intervista a Class-CNBC. “Ci sono banche come MPS più grandi die credo che la sistemazione preventiva di un dossier come questo sarà utile per completare il quadro”, ha aggiunto. “Laha recuperato sul fronte sia della raccolta che degli impieghi e ha invertito la rotta con crescite ...

