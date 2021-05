Balotelli e il super gol di D' Alessandro | ma esulta Venturato | il film della gara

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il Monzaa il Cittaper 2 - 0 ma non basta per rimontare il risultato dell'andata. La squadra di Brocchi eresta in Serie B

Il Monza supera il Cittadella per 2 - 0 ma non basta per rimontare il risultato dell'andata. La squadra di Brocchi eresta in Serie B... all'intervallo ('mini flash') e al triplice fischio finale ('flash'). Oltre alle dirette ... Brocchi lasciain panchina e gioca con l'ex di turno Diaw che nell'ultima di campionato si e' ...Venezia. Maempaa 6 - Rischia quasi l’autorete con un errore in presa piuttosto anomalo, la fortuna lo aiuta. (Dal 1’st Mancosu 5 - Remake della serata con l’Ascoli, calcia alle stelle il rigore che po ...Video Monza Cittadella, risultato e highlights in diretta della semifinale di playoff di Serie B MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani ...