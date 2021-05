Baggio | «La serie tv su di me? Provavo vergogna | ma ne è valsa la pena»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Robertoha parlato dellatv di Netlix dedicata alla sua carriera Roberto, leggenda del calcio italiano, nel corso della conferenza stampa di presentazione dellatv Netflix a lui dedicata “Divin Codino” ha parlato del progetto che lo ha visto coinvolto.TV – «Se oggi siamo qua in gran parte è merito di Vittorio Petrone. Pensavo “Ma a chi interessa la mia vita e la mia storia…”. Lui mi ha convinto. Io non lo avrei mai fatto di mia scelta. Quando ne parlavamo, poi mi sono fatto trasportare e per quello che ho vissuto fino ad oggi ne èlae lo ringrazio». RIGORE BRASILE – «Il discorso non sarà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica ...

Advertising

Gazzetta_it : Dal rigore sbagliato col Brasile alla nascita del codino: #Baggio presenta il suo film - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Dal rigore sbagliato col Brasile alla nascita del codino: #Baggio presenta il suo film - sportli26181512 : Quel maledetto rigore, il padre, la nascita del codino... Baggio presenta il suo film: Quel maledetto rigore, il pa… - silvia7412 : RT @Gazzetta_it: Dal rigore sbagliato col Brasile alla nascita del codino: #Baggio presenta il suo film - CamiloCueto1 : RT @Gazzetta_it: Dal rigore sbagliato col Brasile alla nascita del codino: #Baggio presenta il suo film -

Ultime Notizie dalla rete : Baggio serie

Calcio News 24

Robertoè presente al vernissage del film 'Codino' in uscita su Netflix il 26 maggio. "Il codino? Nacque per scherzo: eravamo in America e facevo i complimenti a una cameriera che aveva dei ..."Il Divin Codino" su Netflix Robertoha poi parlato del fatto di essere finito al centro di un documentario : " Unasu di me non l'avrei mai fatta per scelta mia. Provavo vergogna solo a ...In uscita il film interamente dedicato alla carriera di Roberto Baggio: dove vedere in streaming il lungo racconto sul Divin Codino.Il campione ha presenziato al vernissage di “Codino” in uscita il 26 maggio. "Sono stato molte volte sul set ed è venuto un prodotto molto bello, profondo..." ...