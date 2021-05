Avete mai visto la villa all’Argentario di Maria De Filippi? È lì che passa le sue vacanze da sogno (Di giovedì 20 maggio 2021) La regina della televisione Maria De Filippi, passa le sue vacanze in un luogo da sogno: Avete mai visto la sua casa all’Argentario? Di seguito i dettagli Maurizio Costanzo e Maria De FilippiAnche se il suo regno è Canale 5 c’è un altro posto nel cuore della regina della televisione, Maria De Filippi, che è l’Argentario. Luogo che ama condividere in estate con suo marito Maurizio Costanzo. Sembra proprio che la casa della Regina di Mediaset e padrona di casa indiscussa di tanti programmi, volto amatissimo da migliaia di fan e punto di riferimento per i giovani che sognano la scuola di “Amici”, sia ricca di ogni comfort. Maria e suo marito Maurizio ... Leggi su kronic (Di giovedì 20 maggio 2021) La regina della televisioneDele suein un luogo damaila sua casa? Di seguito i dettagli Maurizio Costanzo eDeAnche se il suo regno è Canale 5 c’è un altro posto nel cuore della regina della televisione,De, che è l’Argentario. Luogo che ama condividere in estate con suo marito Maurizio Costanzo. Sembra proprio che la casa della Regina di Mediaset e padrona di casa indiscussa di tanti programmi, volto amatissimo da migliaia di fan e punto di riferimento per i giovani che sognano la scuola di “Amici”, sia ricca di ogni comfort.e suo marito Maurizio ...

Advertising

virginiaraggi : Immaginate via dei Cerchi come non l’avete mai vista. Più sicura e accessibile, senza macchine in doppia fila. Abbi… - AmiciUfficiale : Deddy e Aka7Even come non li avete mai visti ?? #Amici20 - rubio_chef : Il mondo arabo ha perso 65 innocenti, di cui 15 ragazzini, per colpa dei paesi CIVILI. Avete mai studiato la cultur… - Giulia78638900 : RT @graanaamyy: forse non avete capito che i nostri interessi da fan sono: •Sapere di Hector •Sapere dei lego •Sapere di come i 3 cani di H… - alinatede : Ma non avete capito che della scuola non gliene frega niente a nessuno? Sono andati avanti un anno e mezzo con una… -