“Auguri infiniti”. Compleanno Al Bano, Romina è la prima ma la risposta di Loredana Lecciso è immediata. Ah! (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi, giovedì 20 maggio, è il Compleanno di uno dei grandi della musica italiana. Compie 78 anni Al Bano Carrisi, l’amatissimo artista di Cellino San Marco. Cantautore prolifico e dotato di una leggendaria estensione vocale, il nome di AlBano resterà per sempre legato a successi come “Felicità”, “Nostalgia canaglia” e tanti altri. Canzoni spesso cantate in coppia con l’ex moglie Romina Power. La loro storia d’amore, conclusa nel 1999, è stata una delle più popolari, una sorta di favola nel mondo della musica italiana. Romina e Al Bano hanno avuto quattro figli, Ylenia, tristemente scomparsa all’età di 23 anni e mai più ritrovata, Yari, Cristel e Romina Jr. Dopo la fine del matrimonio il cantautore si è innamorato di Loredana Lecciso, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi, giovedì 20 maggio, è ildi uno dei grandi della musica italiana. Compie 78 anni AlCarrisi, l’amatissimo artista di Cellino San Marco. Cantautore prolifico e dotato di una leggendaria estensione vocale, il nome di Alresterà per sempre legato a successi come “Felicità”, “Nostalgia canaglia” e tanti altri. Canzoni spesso cantate in coppia con l’ex mogliePower. La loro storia d’amore, conclusa nel 1999, è stata una delle più popolari, una sorta di favola nel mondo della musica italiana.e Alhanno avuto quattro figli, Ylenia, tristemente scomparsa all’età di 23 anni e mai più ritrovata, Yari, Cristel eJr. Dopo la fine del matrimonio il cantautore si è innamorato di, ...

