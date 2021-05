ATP Lione 2021, risultati 20 maggio. Norrie sorprende Thiem, avanza Tsitsipas. Fuori Sinner (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è allineato ai quarti di finale oggi, giovedì 20 maggio, il tabellone principale di singolare maschile del torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Lione, in Francia, con la disputa degli ultimi cinque incontri del secondo turno, che vedono la caduta di ben quattro teste di serie. Domani i quarti. Nella parte alta del tabellone il britannico Cameron Norrie acuisce il periodo difficile dell’austriaco Dominic Thiem, numero 1 del seeding, battuto con un netto 6-3 6-2 al termine di un match in cui vince 55 degli 89 punti giocati. Per lui al prossimo turno il lucky loser transalpino Arthur Rinderknech, vincente in rimonta per 6-7 (7) 6-2 7-5 dopo una battaglia lunga due ore e 34 minuti contro l’azzurro Jannik ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è allineato ai quarti di finale oggi, giovedì 20, il tabellone principale di singolare maschile del torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyondi tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Francia, con la disputa degli ultimi cinque incontri del secondo turno, che vedono la caduta di ben quattro teste di serie. Domani i quarti. Nella parte alta del tabellone il britannico Cameronacuisce il periodo difficile dell’austriaco Dominic, numero 1 del seeding, battuto con un netto 6-3 6-2 al termine di un match in cui vince 55 degli 89 punti giocati. Per lui al prossimo turno il lucky loser transalpino Arthur Rinderknech, vincente in rimonta per 6-7 (7) 6-2 7-5 dopo una battaglia lunga due ore e 34 minuti contro l’azzurro Jannik ...

