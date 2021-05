Atp Finals | Appendino | ' Prima grande vetrina per Torino | siamo pronti

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Abbiamo firmato ma stiamo lavorando da mesi, sara' un momento importante per. Ci stiamo preparando per dare la massima accoglienza a chi verra' - cosi' Chiara, sindaca di, ...

La Gazzetta dello Sport

Con la firma di oggi a Palazzo Civico è stato ufficialmente costituito il Comitato per ledi Torino, che ha il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione realizzate per la città e il Piemonte, con l'obiettivo di favorire anche lo sviluppo delle attività ...Ci stiamo preparando per dare la massima accoglienza a chi verra' - cosi' Chiara Appendino, sindaca di Torino, alla firma dell'atto costitutivo delle- La vendita dei biglietti sta andando ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...La sindaca in sala delle Colonne: «Da oggi si fa sul serio, il conto alla rovescia è cominciato. A Torino il primo grande evento internazionale del post Covid» ...