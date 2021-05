Atletica: Meeting Rieti. Tortu gareggerà nei 100 metri (Di giovedì 20 maggio 2021) Il velocista rientra l'affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in Polonia. ROMA - E' in programma sabato 22 il giorno dell'esordio di Filippo Tortu sui ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Il velocista rientra l'affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in Polonia. ROMA - E' in programma sabato 22 il giorno dell'esordio di Filipposui ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Meeting Atletica: Meeting Rieti. Tortu gareggerà nei 100 metri ROMA - E' in programma sabato 22 il giorno dell'esordio di Filippo Tortu sui 100 metri piani al meeting di Rieti, dopo l'affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della ...

Prima sfida Tortu - Jacobs "Non vedo l'ora di gareggiare sabato e spero di incontrare gia' in batteria Marcell, sarebbe uno stimolo fondamentale", commenta Tortu che la scorsa settimana aveva rinunciato al meeting di Savona a ...

Atletica, Meeting Castiglione della Pescaia oggi: orari, tv, programma, big italiani in gara OA Sport ATLETICA / GAIA CORRE TRA LE MIGLIORI AL MONDO E POLVERIZZA IL SUO PERSONALE Dopo l’esordio con la maglia della nazionale azzurra agli Europei Indoor di Torun (quarto posto con il tempo 4’17”21) Gaia Sabbatiniaveva dichiarato di dover osare di più nelle competizioni internazio ...

Frascati, la richiesta di Di Paola "Servono lavori all'8 Settembre" Il numero 1 del sodalizio tuscolano alza l'attenzione sulle condizioni della pista che non permettono uno sviluppo qualitativo dell'attività ...

