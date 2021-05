Atletica | meeting Rieti 2021 | super sfida Jacobs-Tortu nei 100 metri

Leggi su sportface

Prosegue ildi. Sabato 22 maggio, ci sarà la possibilità di vedere per la prima volta un confronto (diretto o a distanza, a seconda di come verranno definite le batterie e nell'eventuale finale) tra Marcelle Filipponei 100, nella cornice dello stadio Guidobaldi. Un confronto inedito tra il neo primatista italiano in 9?95e il finalista Mondiale nonché primo italiano a scendere sotto i 10? (in 9?99 a Madrid nel 2018). Per, sarà anche il debutto stagionale nei 100 dopo il recente affaticamento al bicipite femorale destro. Il via alle batterie alle 16, la finale è prevista invece per le ore 17; la gara verrà trasmessa in diretta da Sky Sport 24.