Atletica, Marcell Jacobs contro Filippo Tortu! Sabato la super sfida a Rieti, si scenderà sotto i 10"? (Di giovedì 20 maggio 2021) Marcell Jacobs e Filippo Tortu, finalmente uno contro l'altro sui 100 metri. Lo scontro diretto più atteso per l'Atletica italiana si consumerà Sabato 22 maggio allo Stadio Guidobaldi di Rieti: alle ore 16.00 spazio alle batterie, un'ora più tardi la finale. L'evento 100 metri CRAI Città di Rieti è stato organizzato nell'ambito di un meeting regionale. A due mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, i due velocisti si fronteggeranno su una pista notoriamente molto veloce, dove tra l'altro Asafa Powell firmò il record del mondo nel 2007 (9.74, prima dell'era Usain Bolt). Marcell Jacobs tornerà dunque a correre dopo lo strepitoso record italiano siglato settimana scorsa (9.95 a Savona).

