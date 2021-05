Atletica Leggera, su Sky la Wanda Diamond League 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo aver trasmesso l’edizione del 2020, lo spettacolo della Wanda Diamond League torna su Sky anche per il 2021 e va ad aggiungersi al World Athletics Continental Tour Gold. Grazie all’accordo negoziato con IMG, si rinnova su Sky il grande appuntamento a tappe con i campioni dell’Atletica Leggera, impegnati nella manifestazione più importante a livello L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo aver trasmesso l’edizione del 2020, lo spettacolo dellatorna su Sky anche per ile va ad aggiungersi al World Athletics Continental Tour Gold. Grazie all’accordo negoziato con IMG, si rinnova su Sky il grande appuntamento a tappe con i campioni dell’, impegnati nella manifestazione più importante a livello L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Leggera Atletica Leggera, su Sky la Wanda Diamond League 2021 Grazie all'accordo negoziato con IMG, si rinnova su Sky il grande appuntamento a tappe con i campioni dell'atletica leggera, impegnati nella manifestazione più importante a livello mondiale ...

Nel weekend del 22/23 maggio al Campo CONI di Avellino Manifestazione di Interesse Nazionale Leggera BN) impegnato nei 100m e nei 400m Marco D'Amico dell'Atletica Portici . Nella categoria Allievi/e in gara Alan De Luca (Atletica Portici)nei 100m e l'Allieva Maria Francesca Scarano (Am. Atl. ...

Atletica Leggera il Resto del Carlino Al Guidobaldi la sfida Jacobs-Tortu nel “100 Metri Crai Città di Rieti” RIETI - Grazie alla collaborazione tra Crai, Comune di Rieti e Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, lo Stadio Guidobaldi torna al centro della grande atletica internazionale con ...

Nel weekend del 22/23 maggio al Campo CONI di Avellino Manifestazione di Interesse Nazionale di Campania . Nel weekend del 22/23 maggio al Campo CONI di Avellino Manifestazione di Interesse Nazionale. Nelle 2 giornate iscritti 655 atleti gara delle categorei master/alliev ...

