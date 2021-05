Atletica | Filippo Tortu sarà al meeting di Rieti sabato 22

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) -22 il giorno dell'esordio disui 100 metri piani, dopo l'affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in Polonia. “Non vedo l'ora di gareggiaree spero di incontrare già in batteria Marcell, sarebbe uno stimolo fondamentale. Mi sento bene e in allenamento ho avuto buone sensazioni, ma solo la gara potrà dirmi se ho recuperato completamente”. Dopo, il prossimo appuntamento del velocista delle Fiamme Gialleil 12 giugno a Ginevra.

Eurosport_IT : Niente male i nostri ragazzi! ??????????? ?? 9'95 - Marcell Jacobs ?? 9'99 - Filippo Tortu #Atletica | #Jacobs |…

Il velocista rientra l'affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in Polonia. ROMA - E' in programma sabato 22 il giorno dell'esordio diTortu sui 100 metri piani al meeting di Rieti, dopo l'affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in Polonia. "Non vedo l'ora di gareggiare sabato e ...Tortu non partecipera' al 'Golden Gala Pietro Mennea' del 10 giugno a Firenze. Il prossimo appuntamento sara' il 12 giugno a Ginevra. "Non vedo l'ora di gareggiare sabato e spero di ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Sarà sabato 22 il giorno dell’esordio di Filippo Tortu sui 100 metri piani, dopo l’affaticamento muscolare al bicipite femorale destro occorso a seguito della trasferta in ...Grazie alla collaborazione tra CRAI, Comune di Rieti e Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, lo Stadio Guidobaldi torna al centro della grande atletica internazionale con la manifestazione “100 M ...