Atletica, Europei a squadre 2021: i convocati dell’Italia. Tamberi, Jacobs, Re e Crippa trascinatori. Assente Iapichino (Di giovedì 20 maggio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei a squadre 2021. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa, che da qualche anno ha semplicemente cambiato nome. La competizione andrà in scena allo Stadio Slaski di Chorzow (Polonia) nel weekend del 29-30 maggio, si torna dunque nell’impianto che a inizio mese ha ospitato le World Relays. C’è una differenza: questa volta ci potrà essere un po’ di pubblico sugli spalti. L’Italia si affiderà a 54 atleti (27 uomini, 27 donne). La nostra Nazionale gareggerà nella massima serie (Super League) contro Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna, Ucraina. La Torre ha chiamato tutti i pezzi grossi come Gianmarco Tamberi (fresco argento europeo indoor nel salto in alto), ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per gli. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa, che da qualche anno ha semplicemente cambiato nome. La competizione andrà in scena allo Stadio Slaski di Chorzow (Polonia) nel weekend del 29-30 maggio, si torna dunque nell’impianto che a inizio mese ha ospitato le World Relays. C’è una differenza: questa volta ci potrà essere un po’ di pubblico sugli spalti. L’Italia si affiderà a 54 atleti (27 uomini, 27 donne). La nostra Nazionale gareggerà nella massima serie (Super League) contro Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna, Ucraina. La Torre ha chiamato tutti i pezzi grossi come Gianmarco(fresco argento europeo indoor nel salto in alto), ...

Advertising

Rietilife : Re, Bruni e Strumillo da Rieti alla Polonia per gli Europei a Squadre di atletica - - atleticaitalia : #atletica ???? 54 AZZURRI PER GLI EUROPEI A SQUADRE ?? 27 uomini e 27 donne per l’evento continentale di Chorzow, in… - TaRulleGulle : Dire che ci sia una differenza solo atletica tra le due squadre non rende giustizia della pochezza tecnico tattica… - giovagiannone : Atletica: Finocchietti (Libertas Runners) stacca il pass per i Campionati Europei U23 - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #atletica Atletica, Unicusano Libertas Runners Livorno: Finocchietti strappa il pass per gli Europe… -