Atalanta, maledizione finale di Coppa Italia: i numeri parlano chiaro (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Atalanta perde la finale di Coppa Italia contro la Juventus: trend davvero complicato per i bergamaschi nell'ultimo atto della competizione Niente da fare con l'Atalanta che manca di nuovo l'appuntamento con il primo trofeo dell'era Gasperini: i nerazzurri sono arrembati nel primo tempo ma spariscono nella ripresa cedendo al gol di Chiesa al 73?. maledizione finale di Coppa Italia per i bergamaschi. Quella contro la Juventus è la quarta finale di Coppa Italia persa: si aggiungono quella con la Lazio nel 2018/2019, con la Fiorentina nel 1995/1996, contro il Napoli nel 1986/1987. L'unico successo resta quello contro il Torino risalenta alla stagione 1962/1963. L'articolo proviene da ...

