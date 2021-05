Atalanta-Juventus, Cristiano Ronaldo dorme con la Coppa Italia (FOTO) (Di giovedì 20 maggio 2021) “Best caption wins“, cioè “vince la miglior didascalia“. Cristiano Ronaldo ha postato una FOTO mentre dorme abbracciato alla Coppa Italia appena vinta sul treno che ha riportato la Juventus da Reggio Emilia a Torino dopo la vittoria in finale con l’Atalanta. Un’immagine che dice molto sulla fame di trofei di CR7, che continua ad ampliare la sua immensa bacheca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) “Best caption wins“, cioè “vince la miglior didascalia“.ha postato unamentreabbracciato allaappena vinta sul treno che ha riportato lada Reggio Emilia a Torino dopo la vittoria in finale con l’. Un’immagine che dice molto sulla fame di trofei di CR7, che continua ad ampliare la sua immensa bacheca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

