Atalanta-Juventus | Buffon dopo la vittoria della Coppa Italia | “Finale perfetta | il finale perfetto”

"La finale perfetta. Il finale perfetto". Gianluigi Buffon chiude la sua storia con la Juventus con la conquistato di un titolo, festeggiando su Instagram la Coppa Italia vinta a Reggio Emilia contro l'Atalanta. E' il suo 22esimo titolo con la Vecchia Signora, compresa la serie B del 2006/2007. Grande gioia anche degli altri giocatori di Andrea Pirlo. "Abbiamo giocato da grande squadra, dimostrando in campo di meritare questo trofeo", scrive sui social Danilo. "Com'e' bello vincere con questa maglia e con questa squadra", aggiunge Rabiot. Esultano anche i due marcatori della serata: "Felice per questo trofeo, forza Juve", le parole di Chiesa; "Quando il gioco si fa duro, i duri ..."

