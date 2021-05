Atalanta, Gasperini: «A testa alta. Milan? Tutti ci tirano per la giacchetta ma…» (Di giovedì 20 maggio 2021) Gian Piero Gasperini si complimenta con l’Atalanta per la prestazione contro la Juve nonostante la sconfitta: testa anche al campionato Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. LA GARA – «Putroppo non siamo stati fortunati, ci vuole anche questa componente in finale. Non solo quello ma anche qualche decisione. Questo tipo di partita viene decisa anche da qualche episodio ma i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Mi sono complimentato con loro, contro la Juventus è importante e bello vedere rimontare un risultato immeritato in quel momento. Nel secondo tempo c’è stato un po’ di calo, loro hanno fatto un bellissimo gol ed è scivolato un po’ così». 2 FINALI IN 3 ANNI – «Noi siamo soddisfattissimi di tutto, abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Gian Pierosi complimenta con l’per la prestazione contro la Juve nonostante la sconfitta:anche al campionato Gian Pieroha parlato ai canali ufficiali dell’dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. LA GARA – «Putroppo non siamo stati fortunati, ci vuole anche questa componente in finale. Non solo quello ma anche qualche decisione. Questo tipo di partita viene decisa anche da qualche episodio ma i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Mi sono complimentato con loro, contro la Juventus è importante e bello vedere rimontare un risultato immeritato in quel momento. Nel secondo tempo c’è stato un po’ di calo, loro hanno fatto un bellissimo gol ed è scivolato un po’ così». 2 FINALI IN 3 ANNI – «Noi siamo soddisfattissimi di tutto, abbiamo ...

