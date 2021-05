ASUS, nuovo aggiornamento per ZenFone 8 e Flip: ecco tutte le novitàHDblog.it (Di giovedì 20 maggio 2021) ASUS ha rilasciato un nuovo firmware per ZenFone 8 e ZenFone 8 FlipRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021)ha rilasciato unfirmware per8 eRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : ASUS nuovo ASUS, nuovo aggiornamento per ZenFone 8 e Flip: ecco tutte le novità A distanza di soli tre gironi dal primo aggiornamento , che ha portato la modalità a una mano e miglioramenti a stabilità, fotocamera e performance generali, ASUS ha rilasciato un nuovo firmware per il suo nuovo Zenfone 8 , il top di gamma compatto, e per lo Zenfone 8 Flip con fotocamera rotante. Le build sono, rispettivamente, la 30.11.51.44 e la 30.11.55.

