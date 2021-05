AstraZeneca news Italia: studio su trombosi e open day: le notizie (Di giovedì 20 maggio 2021) AstraZeneca, le ultime news dall’Italia sul vaccino con uno studio sulla connessione tra prodotti anti Covid e trombosi rare fra gli effetti collaterali e il nuovo open day nella Regione Lazio. Sabato 22 e domenica 23 torna infatti il weekend dedicato alla vaccinazione con AstraZeneca nel Lazio per i nati dal 1981 e anni precedenti. “Ripetiamo una formula fortunata che ha riscosso grande successo e che va a incrementare la campagna vaccinale del Lazio che procede spedita”, sottolinea in una nota l’assessore alla Salute Regione Lazio, Alessio D’Amato, che continua: “Cittadine e cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono richiedere sulla app dedicata Ufirst il ticket virtuale per fissare la prima dose del vaccino AstraZeneca, potendo scegliere ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021), le ultimedall’sul vaccino con unosulla connessione tra prodotti anti Covid erare fra gli effetti collaterali e il nuovoday nella Regione Lazio. Sabato 22 e domenica 23 torna infatti il weekend dedicato alla vaccinazione connel Lazio per i nati dal 1981 e anni precedenti. “Ripetiamo una formula fortunata che ha riscosso grande successo e che va a incrementare la campagna vaccinale del Lazio che procede spedita”, sottolinea in una nota l’assessore alla Salute Regione Lazio, Alessio D’Amato, che continua: “Cittadine e cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono richiedere sulla app dedicata Ufirst il ticket virtuale per fissare la prima dose del vaccino, potendo scegliere ...

