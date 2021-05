Astrazeneca, il rapporto nel Regno Unito: efficacia del 90% contro il covid (Di giovedì 20 maggio 2021) Le dosi di vaccino Astrazeneca contro il coronavirus sono efficaci tra il 85 e il 90 per cento. Lo studio di Public Health England sottolinea l ''incredibile impatto' del lancio del vaccino in Gran ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Le dosi di vaccinoil coronavirus sono efficaci tra il 85 e il 90 per cento. Lo studio di Public Health England sottolinea l ''incredibile impatto' del lancio del vaccino in Gran ...

Advertising

ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Astrazeneca, il rapporto nel Regno Unito: efficacia del 90% contro il covid - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Astrazeneca, il rapporto nel Regno Unito: efficacia del 90% contro il covid - leggoit : #Astrazeneca, il rapporto nel Regno Unito: efficacia del 90% contro il covid - martinilorenzo0 : @marco0269 @noitre32 La tua frase non ha un minimo di senso. Hai il rapporto fra morti/vaccinati? Se non lo hai v… -