Assunzioni straordinarie e concorsi accelerati | le novità del decreto Sostegni bis per la scuola

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una parte delBis, che verrà presentato oggi in conferenza stampa dal primo ministro Mario Draghi, contienesulla. E’ previsto lo stanziamento di circa 470 milioni per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico. C’è anche un’attenzione particolare ai: l’articolo 59 della bozza «cambia le regole deisia quelli attualmente in essere sia quelli che saranno emanati nei prossimi anni», con l’obiettivo di bandire ia cadenza annuale. Inoltre, è notizia di queste ore il via libera al concorso ordinario che coinvolge circa 500 mila candidati, bloccato nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus. Come spiegato dalla sottosegretaria Barbara Floridia, partiranno fin da subito ma a scaglioni: si comincia con i ...

Advertising

TaBuonaSera : Oggi in edicola???? ???Blitz @GDF e @_Carabinieri_ La mala dei rifiuti: 13arresti Ecco i nomi ???#Taranto Morti al Mosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzioni straordinarie

Open

... novità su lavoro ( bonusda 6mila euro), fisco (stop alle cartelle esattoriali fino al ... Intanto il Sostegni bis concede alle banche interessate ad operazionidi convocare le ...Numeri fortemente influenzati dalle normevarate nell'ultimo anno (ampia possibilità di accesso alla Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti ). Come per le, anche per ...Importante passo avanti per il progetto di riqualificazione dello stabilimento della Galvanina: è stato infatti pubblicato in albo pretorio il permesso a costruire per l’ampliamento e la riqualificazi ..."Ad un mese dalla apertura del polo della moda, resta ancora sconosciuto l'accordo occupazionale firmato dal Segretario di Stato per il Lavoro con la direzione di The Market. Lo ha ribadito ieri il Fu ...