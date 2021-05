Assemblea Asi nell’eliporto trasformato in parcheggio | il solito teatrino

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho depositato quest’oggi un’interrogazione al presidente della Giunta regionale della Campania sulla cessione del ramo d’azienda del consorzio Asi, relativo alla struttura eliportuale di Pianodardine, all’Air autoservizi irpini. Si tratta di una scelta del management del consorzio Asi, arrivata a fine mandato, che è genericamente spiegata negli atti a supporto. Incredibilmente la cessione ha le stesse ragioni per le quali era stata realizzata l’opera”. Così il consigliere regionale, Vincenzo Ciampi. Due le motivazioni con cui decine di anni fa l’opera era stata finanziata all’Asi: – la localizzazione in un’area strategica alla confluenza di importanti direttrici viarie nazionali, regionali e locali (Autostrada, Ofantina e ora la Bonatti); – la necessità di supportare le prospettive di sviluppo dell’area industriale del capoluogo. Le strade principali sono ...

