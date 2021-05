Assegno unico, novità Isee e beneficiari: cosa cambia (Di giovedì 20 maggio 2021) Assegno unico universale figli 2021, c’è una novità: l’agevolazione – con requisiti già stabiliti e parametri legati all’Isee – vale anche per i minori in affidamento, come ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel ‘question time’ alla Camera. ‘Premesso che la questione involge profili di espressa competenza del Ministero con delega per la famiglia, occorre ribadire l’ormai consolidato orientamento secondo cui il soggetto affidato ad una famiglia debba godere dello stesso trattamento, quanto alle prestazioni assistenziali, di quello che riceverebbe nella famiglia di origine”, le parole di Orlando. ”Presupposto dell’affidamento è la temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo e l’istituto si pone come azione di sostegno ed aiuto alla famiglia di origine, che trova garanzia all’articolo 30 della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021)universale figli 2021, c’è una: l’agevolazione – con requisiti già stabiliti e parametri legati all’– vale anche per i minori in affidamento, come ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel ‘question time’ alla Camera. ‘Premesso che la questione involge profili di espressa competenza del Ministero con delega per la famiglia, occorre ribadire l’ormai consolidato orientamento secondo cui il soggetto affidato ad una famiglia debba godere dello stesso trattamento, quanto alle prestazioni assistenziali, di quello che riceverebbe nella famiglia di origine”, le parole di Orlando. ”Presupposto dell’affidamento è la temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo e l’istituto si pone come azione di sostegno ed aiuto alla famiglia di origine, che trova garanzia all’articolo 30 della ...

