Assegnazione di appalti sempre alle stesse imprese e professionisti

Avevano posto in piedi un collaudato sistema adoperato per indirizzare l'assegnazione degli appalti sempre a favore delle medesime imprese, così come gli incarichi professionali relativi alle progettazioni. Con l'accusa di turbativa d'asta è stato arrestato il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò. Nell'inchiesta è rimasto coinvolto l'ingegnere salernitano Antonio Masturzo al quale è stato notificata l'interdizione dai pubblici uffici. Masturzo era l'ingegnere aggiudicatario della "procedura negoziata riguardante servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'archittetura per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni relativa ...

