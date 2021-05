Ascolti TV | Mercoledi 19 Maggio 2021. In 7,9 mln per la Coppa Italia (31%), Buongiorno Mamma si difende (15.6%), Chi l’ha Visto 12.9% (Di giovedì 20 maggio 2021) Annalisa canta l'inno durante la Coppa Italia Nella serata di ieri, mercoledì 19 Maggio 2021, su Rai1 la finale di Coppa Italia – Atalanta vs Juventus ha appassionato 7.977.000 spettatori pari al 31% (qui gli Ascolti degli ultimi anni, pre e post gara nel complesso: 4.872.000 – 21.4%). Su Canale 5 la quinta puntata di Buongiorno, Mamma! ha raccolto davanti al video 3.402.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 Non C’è Tempo ha interessato 897.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Un’Impresa da Dio ha intrattenuto 1.056.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari ad uno share del 12.9% (anteprima ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Annalisa canta l'inno durante laNella serata di ieri, mercoledì 19, su Rai1 la finale di– Atalanta vs Juventus ha appassionato 7.977.000 spettatori pari al 31% (qui glidegli ultimi anni, pre e post gara nel complesso: 4.872.000 – 21.4%). Su Canale 5 la quinta puntata di! ha raccolto davanti al video 3.402.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 Non C’è Tempo ha interessato 897.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su1 Un’Impresa da Dio ha intrattenuto 1.056.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi? ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari ad uno share del 12.9% (anteprima ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV di ieri, mercoledi 19 Maggio 2021. In 7,9 mln per la Coppa Italia (31%), Buongiorno Mamma si difende (… - Silvia_Mio86 : RT @fabiofabbretti: La Coppa Italia trionfa in tv con la finale #AtalantaJuve vista da quasi 8 milioni di spettatori (31% di share). #Buong… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: La Coppa Italia trionfa in tv con la finale #AtalantaJuve vista da quasi 8 milioni di spettatori (31% di share). #Buong… - fabiofabbretti : La Coppa Italia trionfa in tv con la finale #AtalantaJuve vista da quasi 8 milioni di spettatori (31% di share).… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 19 maggio: Coppa Italia Atalanta Juventus Buongiorno mamma! Non c’è campo - #Ascolti… -