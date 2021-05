Ascolti tv 19 maggio 2021 | la Juventus batte l’Atalanta e Raoul Bova

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 20 maggio 2021)tv: la finale di Coppa Italia su Rai1 sbanca Auditel Una bella finale di Coppa Italia tra Atalanta e, vinta dai bianconeri per 2 a 1, che su Rai1 ha registrato il 31,03% di share media e 7,977 milioni di tifosi collegati. La finale dell’anno scorso, tra Napoli e, andata in onda il 17 giugno a fine lockdown, aveva raccolto il 39,58% con 10, 2 milioni, mentre quella del 2019 tra Atalanta e Lazio il 16il 28,7% e 7,3 milioni. Seconda posizione, con la metà degli, per Buongiorno, mamma! su Canale5 con il 15,6% e 3,402 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction con, in onda però il martedì sera, aveva portato a casa il 15,7% e 3,2 milioni. Sul gradino più basso del podio sempre Chi l’ha visto? su Rai3 ...