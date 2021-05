Arriva un elicottero della Marina italiana, pirati in fuga nel Golfo di Guinea (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Una imbarcazione con a bordo numerose persone armate, ritenute presunti pirati, e dotata di potenti motori è stata individuata da un elicottero SH-90 della nave 'Luigi Rizzo' della Marina militare italiana che si era levato in volo per effettuare una perlustrazione nell'ambito dell'operazione Gabinia di presenza e sorveglianza marittima nelle acque del Golfo di Guinea. L'imbarcazione, individuata a circa 140 miglia ad ovest del delta del Niger, ha invertito la rotta e si è diretta alla massima velocità verso le coste nigeriane. Sono state immediatamente avviate le azioni di coordinamento con le autorità locali per fornire indicazioni alle unita' della Marina nigeriana al fine di intercettare l'imbarcazione. ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Una imbarcazione con a bordo numerose persone armate, ritenute presunti, e dotata di potenti motori è stata individuata da unSH-90nave 'Luigi Rizzo'militareche si era levato in volo per effettuare una perlustrazione nell'ambito dell'operazione Gabinia di presenza e sorveglianza marittima nelle acque deldi. L'imbarcazione, individuata a circa 140 miglia ad ovest del delta del Niger, ha invertito la rotta e si è diretta alla massima velocità verso le coste nigeriane. Sono state immediatamente avviate le azioni di coordinamento con le autorità locali per fornire indicazioni alle unita'nigeriana al fine di intercettare l'imbarcazione. ...

