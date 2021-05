Arriva in Italia un vaccino adiuvato contro l’Herpes Zoster (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Avere a disposizione, finalmente, un vaccino sicuro, efficace, maneggevole, che dura nel tempo, è un aiuto per tutti i soggetti fragili e altamente vulnerabili che possono soffrire di Herpes Zoster, patologia dolorosa che può causare complicanze invalidanti come Nevralgia post-erpetica”. Questo il commento all’Italpress di Roberto Ieraci, infettivologo e referente scientifico per le strategie vaccinali della Regione Lazio alla notizia della disponibilità in Italia del vaccino ricombinante adiuvato contro l’Herpes Zoster, il cosiddetto “Fuoco di Sant’Antonio”. Una malattia che ogni anno colpisce circa 150mila Italiani e può causare un dolore molto intenso, talvolta durevole nel tempo, che ha un impatto negativo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Avere a disposizione, finalmente, unsicuro, efficace, maneggevole, che dura nel tempo, è un aiuto per tutti i soggetti fragili e altamente vulnerabili che possono soffrire di Herpes, patologia dolorosa che può causare complicanze invalidanti come Nevralgia post-erpetica”. Questo il commento all’Italpress di Roberto Ieraci, infettivologo e referente scientifico per le strategie vaccinali della Regione Lazio alla notizia della disponibilità indelricombinante, il cosiddetto “Fuoco di Sant’Antonio”. Una malattia che ogni anno colpisce circa 150milani e può causare un dolore molto intenso, talvolta durevole nel tempo, che ha un impatto negativo ...

